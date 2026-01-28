Фіцо після особистої зустрічі з Трампом заявив, що «стривожений» його поведінкою і «психологічним станом»

Новини

Getty Images / «Бабель»

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у резиденції Мар-а-Лаго 17 січня заявив, що стривожений «його поведінкою і психологічним станом».

Про це повідомляє Politico з посиланням на пʼятьох дипломатів, знайомих із перебігом європейських неформальних переговорів на саміті ЄС у Брюсселі.

За словами співрозмовників видання, Фіцо, який став одним з найлояльніших до Трампа європейських політиків, назвав його поведінку «небезпечною». Один з дипломатів повідомив, що Фіцо описував Трампа як людину, що «не в собі».

Обговорення відбулося напередодні екстреного саміту ЄС 22 січня, що скликали після заяви Трампа про можливе захоплення Гренландії та торговельний тиск на європейських союзників. За словами джерела, коментарі словацького премʼєра пролунали на неформальній зустрічі лідерів і керівництва ЄС, а не на офіційних засіданнях.

Водночас публічно Фіцо подав зустріч у Мар-а-Лаго в іншому тоні. У відео у Facebook він назвав запрошення Трампа «знаком великої поваги та довіри», заявивши, що переговори були «відкритими й неформальними» та стосувалися України й «глибокої кризи» в ЄС.

Білий дім відкинув ці повідомлення. Речниця адміністрації Трампа Анна Келлі назвала публікацію «фейковими новинами», представник адміністрації, присутній на зустрічі, заявив, що вона була «звичайною, позитивною і без жодних напружених моментів».