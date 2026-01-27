Росіяни вбили двох цивільних, які намагалися евакуюватися з прикордоння Сумщини

Новини

Російська армія двічі цілеспрямовано атакувала дронами подружжя, яке намагалося евакуюватися з прикордонного села Грабовське на Сумщині.

Про це повідомляють голова Сумської ОВА Олег Григоров та пресслужба Офісу генпрокурора.

Після першої атаки FPV-дроном загинула 52-річна жінка.

Повторним ударом росіяни вбили її 54-річного чоловіка. Він перевозив поранену дружину на санях у безпечнішу місцевість.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини.

Голова Сумської ОВА закликав мешканців прикордонних громад не відкладати евакуацію через активність російських FPV-дронів.