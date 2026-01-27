Росіяни вбили двох цивільних, які намагалися евакуюватися з прикордоння Сумщини
- Світлана Кравченко
Російська армія двічі цілеспрямовано атакувала дронами подружжя, яке намагалося евакуюватися з прикордонного села Грабовське на Сумщині.
Про це повідомляють голова Сумської ОВА Олег Григоров та пресслужба Офісу генпрокурора.
Після першої атаки FPV-дроном загинула 52-річна жінка.
Повторним ударом росіяни вбили її 54-річного чоловіка. Він перевозив поранену дружину на санях у безпечнішу місцевість.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини.
Голова Сумської ОВА закликав мешканців прикордонних громад не відкладати евакуацію через активність російських FPV-дронів.
- 20 грудня 2025 року росіяни проникли в прикордонне село Грабовське та вивезли на територію РФ 52 цивільних, які раніше відмовилися від евакуації. Напередодні цих мешканців незаконно затримали й утримували без доступу до засобів зв’язку і належних умов.