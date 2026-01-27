Тенісистка Еліна Світоліна вперше у карʼєрі вийшла у півфінал Australian Open

Новини

AP / Dita Alangkara

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла третю ракетку світу Коко Гофф у чвертьфіналі цьогорічного Відкритого чемпіонату Австралії.

Про це 27 січня повідомили на сторінці Australian Open.

Гра тривала лише 59 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:2 у двох сетах. Після програшу американська тенісистка зламала свою ракетку.

Водночас Світоліна стала другою українкою, яка вийшла до півфіналу австралійського мейджора. Це сталося вперше за її карʼєру.

Найкращими показниками для українки на Australian Open до сьогоднішньої перемоги були чвертьфінали у 2018, 2019 і 2025 роках. Загалом українка виступає на чемпіонаті в Австралії вже 13-й раз.

Наступною суперницею Еліни Світоліної за вихід у фінал буде перша ракетка світу, «нейтральна» білоруска Аріна Сабаленко.