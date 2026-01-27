У частині будинків Києва вимкнули гарячу воду. Що відбувається

Новини

Issam Hammoudi / Unsplash

У частині будинків Києва обмежили подачу гарячої води, щоб швидше повернути опалення.

Про це повідомили в КМДА.

Вивільнену потужність спрямували саме на тепло, бо за морозів перезапустити систему дуже складно. Особливо там, де опалення доводиться запускати вже не вперше (у деяких будинках Деснянського району — уже втретє).

У КМДА наголошують: без гарячої води не все місто, а лише ті будинки, де це технічно необхідно.

Яка ситуація в Києві з енергетикою

Станом на вечір 25 січня в Києві без тепла були 6 600 будинків. Більшість із них уже двічі підключали або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня.

У столиці досі значний дефіцит електроенергії, через що вже кілька тижнів застосовуються екстрені відключення.