Підтримка міграційної політики Трампа впала до рекордного мінімуму

The White House / X

Рівень схвалення імміграційної політики президента США Дональда Трампа знизився до найнижчого показника з моменту його повернення до Білого дому — лише 39% американців підтримують його дії.

Про це свідчить нове опитування Reuters/Ipsos.

За даними опитування, яке проводили з п’ятниці по неділю, 53% респондентів не схвалюють політику Трампа у сфері імміграції. Ще на початку місяця цей показник був вищим — 41% підтримки. У лютому 2025 року, невдовзі після інавгурації, він становив 50% — тоді імміграційна політика залишалася одним з найсильніших напрямів популярності Трампа.

Зниження рейтингу відбулося на тлі масштабної кампанії з депортацій, яку Трамп обіцяв під час виборчої кампанії 2024 року. По всій країні з’явилися підрозділи міграційних служб у тактичному спорядженні, а в низці міст, зокрема в Міннеаполісі, спалахнули протести. Під час сутичок із протестувальниками загинули двоє громадян США, що викликало широкий суспільний резонанс і занепокоєння навіть серед республіканських законодавців.

Опитування також зафіксувало падіння загального рейтингу Трампа: рівень його схвалення знизився до 38%, що є найнижчим показником поточного терміну і повторює антирекорд січня. Водночас Республіканська партія досі має відносну перевагу над демократами в питанні імміграції: 37% американців вважають підхід республіканців кращим, проти 32% — на користь демократів; решта не визначилися або не підтримують жодну зі сторін.

Опитування Reuters/Ipsos пройшли 1 139 дорослих американців по всій країні, похибка вибірки становить приблизно 3 відсоткові пункти.