Франція зробила перший крок до заборони соцмереж для дітей. Тепер рішення за Сенатом

Новини

Національна асамблея Франції (нижня палата парламенту) підтримала законопроєкт, який забороняє соціальні мережі для дітей віком до 15 років.

Про це повідомляє французьке медіа Le Parisien.

Законопроєкт ініціювала депутатка від президентської партії «Відродження» Лор Міллер. У тексті закону поки що не визначили конкретний перелік сервісів, на які поширюватиметься заборона.

Голосування відбулося в ніч з понеділка на вівторок, 26 січня, після тривалих і напружених дебатів. Президент Франції Емманюель Макрон привітав ухвалення документа — за його словами, заборона стане реальною вже з початком наступного навчального року, якщо Сенат теж проголосує за цей документ.

Це означає, що діти не зможуть реєструвати нові акаунти, а існуючі мають деактивувати. Законопроєкт також розширює вже чинну заборону на використання мобільних телефонів у школах — тепер вона має охопити й старші навчальні заклади.

Щоб забезпечити підтримку більшості депутатів, з документа вилучили окремі положення. Зокрема, парламентарі відмовилися від ідеї повної заборони мобільних телефонів у середніх школах. Натомість там планують запровадити спеціальні зони для користування гаджетами.

Далі законопроєкт розгляне Сенат (верхня палата парламенту), і якщо він внесе якісь зміни, то документ знову голосуватимуть в Національній асамблеї.