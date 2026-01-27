Зеленський призначив нового посла України у Грузії. Його не було три роки

Новини

Президент Володимир Зеленський призначив Михайла Бродовича надзвичайним і повноважним послом України в Грузії.

Відповідний указ № 83/2026 президент підписав 26 січня 2026 року.

Попереднім надзвичайним і повноважним послом України в Грузії був Ігор Долгов — він обіймав цю посаду до 2022 року.

Михайло Бродович — кар’єрний український дипломат із багаторічним досвідом консульської та протокольної роботи. У 2004—2005 роках він був першим заступником начальника Управління консульської служби МЗС України та заступником директора Департаменту консульської служби. У 2005—2010 роках працював генеральним консулом України у Кракові. З 2010 року став послом з особливих доручень МЗС і директором Протокольного департаменту, де спеціалізувався на консульсько-правових і протокольних питаннях. Із 28 серпня 2015 року до 4 травня 2022 року обіймав посаду надзвичайного і повноважного посла України у Словенії.