Сили оборони Півдня: Росіяни залишили позиції на острові Олексіївський на Херсонщині

Новини

Російські окупанти відійшли з окремих позицій на Олексіївському острові поблизу Олешків на лівобережжі Херсонської області.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Причиною відходу росіян він називає їхній низький морально-психологічний стан та активні дії українських військових.

За словами Волошина, ворог не може відновити на острові спостережні пости.

Волошин нагадав, що на Херсонському напрямку війська РФ перегруповуються та перекидають підрозділи на Оріхівський напрямок «для підтримки темпу штурмових дій».

За даними Генштабу, за добу 25 січня українські військові відбили на Оріхівському напрямку дві атаки противника у районах Плавнів та Степового.