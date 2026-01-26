В Україні вперше відкрили лабораторію полярної біології. Чому це важливо

Новини

Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ) відкрив власну лабораторію для аналізу біологічних зразків, привезених з Антарктики.

Про це повідомили в пресслужба НАНЦ.

Як пояснюють у центрі, частину біологічних досліджень виконують безпосередньо на странції «Академік Вернадський», частину — в океані на борту «Ноосфери», а інші — в добре обладнаних лабораторіях на «великій землі».

Зразки з Антарктики привозили до Києва та розподіляли по різних установах Національної академії наук України та університетах, а також передавали для аналізу за кордон.

Проте обсяг робіт біологів НАНЦ став таким значним, що назріло питання про створення власної сучасної лабораторії, повністю заточеної під потреби полярної біології.

Лабораторні приміщення надав Київський авіаційний інститут. НАНЦ завіз туди обладнання й запустив роботу.

Очолює діяльність лабораторії Марія Павловська, чиєю спеціалізацією, зокрема, є морська мікробіологія та аналіз ДНК з довкілля (eDNA). Цей метод дозволяє в одній пробі визначити буквально все біорізноманіття: від бактерій та вірусів до риб чи китів.

Нині за допомогою сучасних приладів лабораторія вже забезпечує повний цикл молекулярно-генетичних досліджень.

Серед пріоритетів — біопроспектинг. Тобто пошук у рослинах і мікроорганізмах Антарктики речовин, потенційно корисних для медицини, харчової промисловості, як-от нових антибіотиків чи антиоксидантів, тощо.

Саме тому основним партнером НАНЦ у КАІ стала кафедра біотехнологій. За згаданим напрямом науковці досліджують складні взаємодії між організмами в полярних екосистемах — від обміну продуктами біосинтезу між бактеріями та мікроводоростями в Південному океані до тонких «налаштувань» симбіотичних стосунків антарктичних комах і рослин із бактеріями всередині них.