Росія вночі атакувала Україну дронами. Скілльки знищила ППО і що відомо про наслідки

У ніч проти понеділка, 26 січня, російська армія атакувала Україну 138 ударними дронами. Українські сили ППО знищили 110 цілей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, ще 21 БпЛА влучив в 11 місцях, в одному місці впали уламки.

ДСНС повідомляє, що на Сумщині внаслідок влучання дрона виникла пожежа в одному з приватних будинків, ще 5 житлових будинків пошкоджено.

На Дніпропетровщині, за словами голови ОВА Олександра Ганжі, Росіяни атакували Нікопольщину з FPV-дрона та артилерією. Постраждав 58-річний чоловік. Він на амбулаторному лікуванні. Пошкоджений багатоквартирний будинок, адмінбудівля, ліцей, магазин, мікроавтобус.