У Франції розглянуть закон про заборону соцмереж для дітей до 15 років

Новини

У понеділок, 26 січня, Національні збори Франції розглянуть законопроєкт депутатки президентської партії Renaissance Лор Міллер, який передбачає заборону користуватися соціальними мережами дітям віком до 15 років.

Про це повідомляє французька газета Le Monde.

Ініціативу підтримує уряд, зокрема президент Емманюель Макрон і міністр цифрової політики Анн Ле Енанф, яка підтвердила, що проголосує за документ.

Законопроєкт розглядають після того, як парламентська комісія провела дослідження щоду впливу TikTok на психіку неповнолітніх. Окрім обмеження доступу до соцмереж, він також містить норму про заборону мобільних телефонів у ліцеях та інші заходи для захисту дітей в онлайн-просторі. Після зауважень Державної ради документ суттєво доопрацювали, і 14 січня його схвалила профільна комісія парламенту.

Навколо ініціативи тривалий час тривала політична боротьба між оточенням президента Макрона та експрем’єра Габріеля Атталя щодо «авторства» ідеї. Зрештою уряд відмовився від власного законопроєкту й вирішив підтримати саме парламентський варіант, запустивши для нього прискорену процедуру розгляду.

Водночас у Сенаті вже існує альтернативна пропозиція з м’якшими обмеженнями, що може ускладнити подальше ухвалення закону, хоча в Єлисейському палаці наполягають на якнайшвидшому запровадженні нових правил, уже з наступного навчального року.