Медіа: Україна отримала від Франції ударні дрони Rodeur, які можуть літати на 500 км

eos-technologie.com

Французька компанія EOS Technologie передала Україні кілька ударних дронів Rodeur 330, які можуть літати до п’яти годин і атакувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Про це повідомляє France 24.

Президент компанії Жан-Марк Зуліані у коментарі AFP зазначив, що цей дрон може виконувати як розвідувальні місії, так і атаки «камікадзе».

Він додав, що для західних виробників передача цих дронів Україні — це можливість випробувати їх «у бойових умовах».

Як зазначає компанія-виробник, Rodeur 330 здатний долати відстань до 500 кілометрів і перебувати в режимі баражування до п’яти годин у визначеній зоні. Безпілотник оснащений протитанковою бойовою частиною масою 4 кг.

Він також має розмах крил 3,3 м та розвиває крейсерську швидкість до 120 км/год і здатен підійматися на висоту до 5 тис. м.