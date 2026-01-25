Капітана танкера тіньового флоту РФ, який 22 січня перехопила Франція, відправили під варту

Новини

Прокуратура французького міста Марсель заарештувала капітана російського танкера тіньового флоту Grinch, який Франція перехопила у Середземному морі 22 січня.

Про це пише французьке медіа BMFTV.

За даними слідства, затриманий — громадянин Індії. Його передали судовим органам 24 січня, коли судно Grinch прибуло до якірної стоянки у затоці Фос-сюр-Мер.

Інші члени екіпажу, також індійці, залишаються на борту — їх чекає допит. Саме судно передали у розпорядження прокурора Марселю.

Нафтовий танкер, який підозрюють у належності до російського тіньового флоту, прямував під прапором Коморських Островів з порту в російському Мурманську. 22 січня його перехопили у Середземному морі Військово-морські сили Франції за підтримки союзників.

Тоді французькі прокурори розпочали попереднє розслідування. Основне звинувачення стосується фальшивого прапора танкера.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. Уже в січні 2026 року Євросоюз оголосив про зниження ціни на російську нафту до $44,1 за барель із 1 лютого 2026 року.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує цими танкерами здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот».

За підрахунками The Guardian від вересня 2023 року, тіньовий флот Росії налічує приблизно 600 суден, які забезпечують 70% російського нафтового експорту і майже 10% світового флоту «мокрих вантажів». З його допомогою РФ транспортує орієнтовно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.