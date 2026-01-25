Українська тенісистка Світоліна обіграла росіянку Андреєву і вийшла до чвертьфіналу Australian Open 2026
- Анастасія Зайкова
31-річна українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії, обігравши в матчі 1/8 фіналу 18-річну нейтральну спортсменку з російським паспортом Мірру Андреєву.
Про це стало відомо з офіційної сторінки Australian Open.
Поєдинок тривав 1 годину 24 хвилини і завершився перемогою Світоліної у двох сетах з рахунком 6:2, 6:4. Українка виконала чотири подачі навиліт і припустилася лише однієї подвійної помилки.
Це була вже друга зустріч на корті – раніше Андреєва обіграла Світоліну в чвертьфіналі турніру в Індіан-Веллсі минулого року. Тепер українка взяла реванш і продовжує боротьбу.
Це вже друга поспіль росіянка, яку Світоліна вибила на Australian Open 2026: у третьому колі вона перемогла Діану Шнайдер, також «нейтральну» спортсменку з РФ. Раніше Еліна здолала іспанку Крістіну Букшу та польку Лінду Клімовічову.
У чвертьфіналі Світоліна зустрінеться з третьою ракеткою світу – американкою Корі Гауфф, яка у 1/8 фіналу обіграла чешку Кароліну Мухову в трьох сетах.
У кар’єрі Світоліної це четвертий вихід до чвертьфіналу Australian Open — їй це вдавалося у 2018, 2019 та 2025 році. Торік вона зупинилася на цій стадії після поразки від майбутньої переможниці турніру американки Медісон Кіз.
- Світоліна – єдина українська тенісистка, яка продовжує виступати в одиночному розряді цього року. Загалом в турнірі брали участь шість українок, але Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна не змогли пройти стартове коло.