Генштаб: росіяни втратили на фронті за добу понад тисячу військових і два танки

Генеральний штаб ЗСУ / Telegram

За добу російські військові втратили на війні проти України 1 020 військовослужбовців і десятки одиниць техніки.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Також армія РФ втратила два танки, одну бойову броньовану машину, 32 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби ППО, 847 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 15 крилатих ракет. Крім того, росіяни залишилися без 115 одиниць автомобільної техніки.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих. Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець листопада 2025 року BBC і російське медіа «Медіазона» зібрали імена 152 142 загиблих російських військових. З них 67% — із сільської місцевості та міст з населенням до 100 тисяч людей. При цьому в таких населених пунктах проживає менш ніж половина населення Росії.