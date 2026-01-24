США представили нову оборонну стратегію. Вона зосереджена на стримуванні Китаю, а РФ там називають «постійною, але керованою загрозою»

Новини

David B. Gleason / Flickr

Пентагон опублікував нову оборону стратегію США. У ній йдеться, що США посилять свій військовий потенціал в Індо-Тихоокеанському регіоні, щоб Китай не міг блокувати доступ Америки до регіону.

У документі Пентагон заявив, що зосередиться на захисті батьківщини — з акцентом на західній півкулі, а також на стримуванні Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Водночас в документі застосували м’якший підхід до Китаю, ніж у першій Національній оборонній стратегії президента Дональда Трампа у 2018 році, в якій зазначалося, що Пекін хоче формувати світ за своєю «авторитарною моделлю». Там не згадувався Тайвань, який є найімовірнішим місцем, де може спалахнути конфлікт між США і Китаєм.

У стратегії заявили, що якщо Китай домінуватиме в Індо-Тихоокеанському регіоні, він зможе «фактично накласти вето на доступ американців до світового економічного центру тяжіння». Стратегічний документ також закликає союзників зробити більше, щоб посилити колективну оборону в регіоні.

У тексті наголошується, що США не мають наміру домінувати над Китаєм, змінювати його політичний режим чи принижувати країну. Натомість Пентагон обіцяє бути «реалістичним і тверезим» щодо масштабів військового нарощування КНР і підтримувати сприятливий баланс сил у регіоні, водночас розширюючи військові канали комунікації з Народно-визвольною армією Китаю.

У документі йдеться, що США більше не будуть відволікатися на «інтервенціоналізм, нескінченні війни, зміну режимів і державотворення».

Росію там називають «постійною, але керованою загрозою для східних членів НАТО в найближчому майбутньому». Пентагон стверджує, що війна РФ проти України продемонструвала готовність російського суспільства підтримувати затяжну війну поблизу своїх кордонів.

Однак Штати переконані, що Москва не має ресурсів для боротьби за домінування в Європі, адже «європейські країни НАТО значно переважають Росію за економічними масштабами, чисельністю населення і потенційною військовою потужністю».

Говорячи про війну в Україні, у стратегії наголошують, що вона має завершитися, однак «відповідальність за досягнення та збереження миру передусім лежить на Європі».

Щодо Близького Сходу зазначається, що Іран залишається найбільшою загрозою і, схоже, «планує відновити свої Збройні сили» і може знову спробувати створити ядерну зброю.

У документі згадали й Гренландію, про можливе захоплення якої Трамп говорив останніми місяцями. У стратегії наголосили, що США гарантують військовий та комерційний доступ Штатів до острова.

У стратегії також зазначили, що США співпрацюватимуть «добросовісно» з Канадою та країнами Латинської Америки, але попередили, що Пентагон «готовий вжити цілеспрямованих, рішучих дій» в односторонньому порядку, якщо ці країни «не зроблять свій внесок у захист наших спільних інтересів» у західній півкулі.

Окремий акцент в документі зробили на перерозподілі відповідальності між США та союзниками. У документі зазначається, що Південна Корея здатна взяти на себе основну роль у стримуванні Північної Кореї, а роль США може бути більш обмеженою.