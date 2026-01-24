Reuters: Переговори в Абу-Дабі тривають другий день, компромісу щодо територій немає

Новини

UAE Presidential Court

Тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі (ОАЕ) тривають уже другий день. Сторони досі не наблизилися до компромісу щодо територіального питання — ключового для завершення війни.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела та заяви сторін.

Джерело, близьке до Кремля, стверджує, що вимога Росії щодо передачі всієї Донеччини та Луганщини нібито була узгоджена ще торік під час зустрічі Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом на Алясці. Москва також пропонує використати частину російських активів на суму майже $5 млрд, заморожених у США, для «відновлення» окупованих територій України. Однак президент Володимир Зеленський назвав цю ідею «нісенітницею», наголосивши, що Київ за підтримки європейських партнерів наполягає на виплаті Росією репарацій за завдані війною збитки.

Голова української делегації Рустем Умєров повідомив, що сторони обговорювали параметри завершення війни та подальшу логіку переговорного процесу. Водночас Кремль підтвердив, що наполягання на повному контролі над Донеччиною та Луганщиною залишається для Росії «дуже важливою умовою».