Росія атакувала Київ і Харків дронами: є загиблий, десятки пошкоджених будинків, ППО збила 375 дронів і понад 20 ракет

Telegram / ДСНС

Сьогодні вночі російські дрони атакували Київ і Харків. У столиці загинула одна людина, ще четверо дістали поранень. У Харкові зафіксували масовану атаку 25 «шахедами», є влучання в житлові будинки і постраждалі, серед них — дитина.

Про це повідомили мери Києва Віталій Кличко та Харкова Ігор Терехов.

У Києві уламки збитих БпЛА впали одразу в кількох районах. У Деснянському районі пошкоджено нежитлову будівлю. У Дніпровському районі виникла пожежа в гаражному кооперативі, загорівся бензовоз на парковці, вибиті вікна в багатоповерхівці. У Дарницькому районі уламки пошкодили вікна приватного медзакладу, без загоряння. У Голосіївському районі пожежа спалахнула на території нежитлової забудови, за іншою адресою вибило вікна в приватному будинку. У Солом’янському районі уламки пошкодили шестиповерхову офісну будівлю. Відомо про одного загиблого і чотирьох постраждалих, трьох із них госпіталізували. На лівому березі столиці зафіксували перебої з тепло- та водопостачанням.

У Харкові атака тривала майже дві з половиною години — з 00:08 до 02:32. Найбільше постраждали Індустріальний і Немишлянський райони. В Індустріальному районі дрон влучив у чотириповерховий житловий будинок — зайнялися квартири на верхньому поверсі та балкон, людей евакуювали, серед врятованих є дитина. Ще один удар припав на багатоповерхівку, де також виникла пожежа і є поранені.

У Немишлянському районі «шахед» пошкодив приватний будинок, виникла масштабна пожежа, постраждала людина, пошкоджено близько 13 сусідніх будинків. Один із ударів був поруч із гуртожитком для внутрішньо переміщених осіб, де перебували 48 людей — є постраждалі. Також зафіксували влучання в дорогу між приватними будинками з пошкодженням житла, авто й вуличного освітлення; падіння дрона у двір приватного домоволодіння — без жертв.

За даними Повітряних сил ЗСУ, РФ комбіновано атакувала Україну, запустивши 396 цілей:

дві протикорабельні ракети 3М22 «Циркон»;

12 крилатих ракет Х-22/Х-32;

шість балістичних ракет «Іскандер-М»/С-300;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

375 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотники інших типів, близько 250 із них – Shahed.

Основним напрямком удару була Київщина. Особливістю цієї атаки стало залучення літаків стратегічної авіації із ракетами Х-22/Х-32 для удару по столиці.

Українська ППО збила або подавила 372 цілі — 15 ракет і 357 безпілотників різних типів:

девʼять крилатих ракет Х-22/Х-32;

пʼять балістичних ракет «Іскандер-М»/С-300;

одну керовану авіаційну ракету Х-59/69;

357 ударних БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання двох ракет і 18 дронів у 17 місцях, а також падіння уламків БпЛА у 12 місцях.