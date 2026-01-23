Reuters: Індія скорочує імпорт російської нафти та нарощує поставки з Обʼєднаних Арабських Еміратів, Анголи та Бразилії

Новини

Індійські нафтопереробні компанії збільшують закупівлі нафти з Анголи, Бразилії та Об’єднаних Арабських Еміратів, щоб скоротити залежність від російських поставок.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Індія переглядає свою імпортну політику, намагаючись зменшити частку російської нафти та наростити постачання з Близького Сходу і країн ОПЕК, що також може допомогти Нью-Делі домовитися зі США про зниження митних тарифів.

Індійська компанія Indian Oil Corp (IOC) купила 7 мільйонів барелів нафти для березневого завантаження, щоб замінити російські поставки. Зокрема, IOC придбала:

1 мільйон барелів Murban в Абу-Дабі у Shell;

2 мільйони барелів Upper Zakum у трейдера Mercuria;

1 мільйон барелів Hungo та 1 млн барелів Clove в Анголі в Exxon;

2 мільйони барелів Buzios у Бразилії у Petrobras в межах додаткового контракту.

Ціни на нафту поки не повідомляють. Покупці та продавці зазвичай не коментують такі угоди через конфіденційність.

За торговельними даними, у грудні імпорт російської нафти в Індію впав до мінімуму за два роки, тоді як частка нафти з країн ОПЕК зросла до максимуму за 11 місяців.

Після початку повномасштабної війни в Україні Індія стала найбільшим покупцем російської нафти зі знижкою, однак після посилення західних санкцій у жовтні індійські НПЗ скорочують закупівлі з Росії.