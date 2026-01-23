Уперше в історії Болгарії президентом країни стала жінка — Іліяна Йотова

Новини

Илияна Йотова / Facebook

Конституційний суд Болгарії офіційно прийняв відставку президента Румена Радева. Тепер президенткою стала віцепрезидентка Іліяна Йотова.

Про це пише болгарське медіа Novinite.

Повторно складати присягу в парламенті Йотовій уже не потрібно — вона вже присягала у 2021 році на посаді віцепрезидентки. Вона також отримала повноваження Верховної головнокомандувачки Збройних сил Болгарії.

Після відставки Радева Іліяна Йотова продовжить другий термін без віцепрезидента. Йотова розпочала публічну кар’єру як журналістка, згодом приєдналася до Болгарської соціалістичної партії.

Вона була депутаткою парламенту Болгарії та Європейського парламенту. Останні дев’ять років обіймала посаду віцепрезидентки країни. Вступила на посаду у січні 2017 року. У 2021 році їх з президентом Радевим переобрали на другий термін.

Суд підтвердив, що Радев подав у відставку добровільно, без зовнішнього тиску. У засіданні брали участь усі 12 конституційних суддів. Оскільки це не справа про імпічмент, додаткових слухань чи розслідувань не проводили.

Румен Радев оголосив про відставку 19 січня, його президентство тривало 9 років. Очікується, що найближчим часом він оголосить про власний політичний проєкт напередодні дострокових парламентських виборів.

Радев — генерал-майор Повітряних сил у відставці та екскомандувач болгарських Військово-повітряних сил. Його вперше обрали президентом у листопаді 2016 року. Він став першим президентом в історії демократичної Болгарії, який пішов з посади до завершення свого терміну.