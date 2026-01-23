Як атомні електростанції стали критично необхідними для виживання України. Світові медіа про російсько-українську війну 23 січня

Новини

«Бабель»

Кілька техніків уважно стежать за стіною екранів і циферблатів у диспетчерській Хмельницької атомної електростанції, яка зараз життєво важлива для енергосистеми України. Про це йдеться в репортажі BBC, яке отримало унікальний доступ до станції. Російські обстріли пошкодили більшість звичайних електростанцій України, тому переважну частину електрики дають атомні, як-от Хмельницька АЕС, пише видання. Екскурсію обʼєктом провів Павло Ковтонюк, голова «Енергоатому». Він каже журналістам, що всі обʼєкти перебувають під цілком реальною загрозою нападу з боку Росії: «Наразі росіяни намагаються атакувати підстанції, що з’єднують атомні електростанції з мережею, аби зупинити роботу атомної енергетики».

Росія захопила найбільшу атомну станцію — у Запоріжжі — ще на початку війни. На Хмельницькій АЕС журналісти BBC зустріли робітників, які раніше працювали в Запоріжжі. Вони були там, коли Росія напала на станцію 3 березня 2022 року. Серед них — технікиня Дарія Журба та її чоловік-інженер Ігор. «Було дуже страшно. Ми були вдома тієї ночі, коли вони захопили станцію», — згадує Дарія. Подружжя продовжувало працювати на ЗАЕС кілька тижнів, допоки ситуація не стала «нестерпною», розповідає видання.

Працівники, які досі залишаються на окупованій Запорізькій АЕС, розповіли BBC через захищені месенджери про хаос, який там відбувається. За їхніми словами, обладнання майже не ремонтують. На території станції стоять російські солдати та військова техніка. Найбільше працівників і керівництво «Енергоатому» лякає одне: що буде, якщо після перемир’я станція залишиться в руках Росії. Хоча станція зараз не працює, реактори все одно треба постійно охолоджувати. Якщо вони перегріються, може статися викид радіації. Але через війну підстанції, які дають струм для охолодження, пошкоджені. Також росіяни іноді допускають небезпечне падіння рівня води в ставках для охолодження, кажуть представники «Енергоатому». А чотири енергоблоки станції працюють на американському паливі — перехід, розпочатий Україною в попередні роки. Однак, за словами українських чиновників, російські техніки не пройшли навчання і не змогли б експлуатувати ці системи в разі перезапуску станції.

Повторення Чорнобильської ядерної катастрофи є реальною загрозою, вважають українські посадовці. «На мою думку, це може бути набагато гірше за Чорнобиль, бо там вибухнув один реакторний блок із паливом», — каже Павло Ковтонюк. Директор «Енергоатому» стримано пояснює: «Якщо Росія доведе ситуацію до плавлення активної зони та палива в басейнах відпрацьованого палива, забруднення може бути більшим, ніж у Чорнобилі».

