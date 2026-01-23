Нацполіція прийшла з обшуками до департаменту фінансів КМДА. Його директору вручили підозру

Новини

Київська міська рада

Від ранку 23 січня Національна поліція України проводить обшуки в департаменті фінансів Київської міської держадміністрації. Його директор Володимир Репік вже отримав підозру.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Слідчі дії стосуються рішення від 2020 року про випуск облігацій внутрішніх місцевих позик Київради. Слідство стверджує, що цим департамент завдав збитків бюджету Києва.

У Департаменті фінансів наголошують, що діяли виключно в межах бюджетного законодавства і виконували рішення, ухвалене Київською міською радою.

Обшуки спочатку провели за місцем проживання директора департаменту Володимира Репіка, а потім у службових кабінетах.

У департаменті КМДА називають порушене кримінальне провадження «безпідставним» і «політично вмотивованим». Водночас там погодилися співпрацювати зі слідством і заявили, що будуть відстоювати позицію про законність своїх дій.