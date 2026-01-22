Сергій Стерненко став радником міністра оборони Федорова

Новини

Волонтер і громадський активіст Сергій Стерненко долучився до команди міністра оборони Михайла Федорова у статусі радника з питань використання безпілотників на фронті.

Про це повідомили Сергій Стерненко та міністр оборони Михайло Федоров у своїх дописах.

Стерненко заявив, що його бачення розвитку безпілотних технологій і оборони «практично повністю збігається з баченням міністра». За його словами, ключова мета — масштабне знищення російських окупантів через створення нових можливостей для війська, насамперед дронових підрозділів, а також усунення бюрократичних перепон і поширення найефективнішого бойового досвіду.

Михайло Федоров уточнив, що Стерненко відповідатиме за напрям підвищення ефективності застосування БпЛА. Міністр наголосив, що зараз лише приблизно 50 дронових підрозділів із 400 забезпечують майже 70% усіх втрат ворога. Завдання команди — допомогти решті підрозділів швидко наростити спроможності через навчання, аналітику, обмін досвідом і кращу організацію постачання.

Федоров додав, що Міноборони вже працює над систематизацією забезпечення дронових підрозділів і посиленням аналітики, щоб військові отримували ефективну зброю, яка дає результат безпосередньо на фронті.