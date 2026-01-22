«Заслуговує на потиличник». Зеленський різко розкритикував Орбана в Давосі, той відповів

Новини

Getty Images

Президент Володимир Зеленський публічно розкритикував проросійських політиків у Європі, зокрема прем’єра Угорщини Віктора Орбана, заявивши, що він «заслуговує на потиличник», бо «живе за рахунок ЄС і водночас підриває його інтереси».

Про це він сказав у виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія.

«Ми також бачимо, що сили, які намагаються знищити Європу, не втрачають ані дня. Вони діють вільно, навіть діють усередині Європи. Кожен «Віктор», який живе за рахунок європейських грошей, намагаючись продати європейські інтереси, заслуговує на ляпас по голові», — сказав президент під час промови.

У відповідь Орбан заявив, що Україна та Угорщина не зможуть дійти згоди. За його словами, він є «вільною людиною», яка служить угорському народові. Орбан також звинуватив Зеленського в нездатності або небажанні завершити війну за чотири роки, попри значну підтримку з боку США, і наголосив, що Угорщина «не підтримуватиме воєнні зусилля України».

«Український народ, звичайно, незважаючи на ваші ретельно підібрані образи, як і раніше, може розраховувати на те, що ми продовжимо постачати вашій країні електроенергію та паливо, а також продовжимо підтримувати біженців, які прибувають з України. Життя саме вирішить решту, і кожен отримає те, на що заслуговує. Віктор», — написав він.