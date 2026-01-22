FT: США запропонують «енергетичне перемирʼя» на тристоронніх переговорах України, РФ і США в Абу-Дабі

Новини

США просувають ідею тристоронніх переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами в Абу-Дабі вже наприкінці цього тижня та запропонують там «енергетичне перемирʼя».

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

За словами високопосадовця США, переговори попередньо планують на п’ятницю та суботу, 23 і 24 січня, у столиці ОАЕ — Абу-Дабі. Водночас Офіс президента України уточнив, що формат і дата ще остаточно не підтверджені — Київ і Вашингтон очікують відповіді Москви.

Очікується, що США на переговорах представлятимуть спецпосланець Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, які напередодні мають обговорити ініціативу з Володимиром Путіним у Москві. Україна планує направити головного перемовника Рустема Умєрова, керівника ОП Кирила Буданова, а також голову «Слуги народу» Давида Арахамію.

Росія поки що не підтвердила свою участь у тристоронньому форматі. За даними FT, Москва сигналізувала готовність до паралельних переговорів із посередництвом США без прямих контактів з Україною — за моделлю зустрічей, що відбулися в Абу-Дабі в листопаді минулого року.

Якщо зустріч відбудеться, це буде перший випадок після повернення Дональда Трампа до влади, коли представники США, України та Росії одночасно сядуть за стіл переговорів. Попередні прямі переговори між Києвом і Москвою у Стамбулі минулого року завершилися без результату.