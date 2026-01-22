Apple перетворить Siri на чат-бот зі штучним інтелектом, щоб наздогнати OpenAI та Google

Новини

Компанія Apple Inc. готує масштабне оновлення Siri — пізніше цього року голосовий асистент стане повноцінним чат-ботом зі штучним інтелектом, вбудованим у iPhone, iPad і Mac.

Про це повідомляє Bloomberg.

Новий чат-бот із внутрішньою назвою Campos замінить нинішній інтерфейс Siri та буде глибоко інтегрований в операційні системи Apple. Користувачі зможуть викликати його так само, як зараз Siri — голосовою командою або натисканням кнопки на пристрої.

Campos матиме як голосовий, так і текстовий режим та отримає повноцінні діалогові можливості, яких бракує нинішній Siri. За функціональністю він наблизиться до рішень конкурентів, зокрема OpenAI із ChatGPT та Google з Gemini. Чат-бот зможе шукати інформацію в інтернеті, створювати тексти й зображення, аналізувати файли та контент на екрані, а також виконувати дії на пристрої — від дзвінків до керування налаштуваннями.

Apple планує представити нову Siri в червні на конференції Worldwide Developers Conference, а реліз очікується у вересні. Campos стане головною новою функцією iOS 27, iPadOS 27 та macOS 27. Водночас самі операційні системи цього року зазнають мінімальних змін — компанія зосередиться на стабільності та продуктивності.

Оновлення є ключовою частиною спроби Apple надолужити відставання у сфері генеративного ШІ після невдалого старту платформи Apple Intelligence у 2024 році. На тлі новин акції Apple зросли майже на 2%, акції Alphabet теж пішли вгору.

За даними Bloomberg, чат-бот значною мірою працюватиме на моделях Google Gemini, за доступ до яких Apple щороку платить майже мільярд доларів. Водночас компанія проєктує систему так, щоб у майбутньому мати змогу замінити базову модель іншими рішеннями.

Раніше Apple уникала формату окремих чат-ботів, роблячи ставку на «невидиму» інтеграцію ШІ в сервіси та функції пристрою. Однак стрімке зростання популярності ChatGPT і активне впровадження чат-ботів конкурентами змусили компанію переглянути підхід і зробити ставку на свій діалоговий ШІ.