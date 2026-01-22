Федеральний суд Канади дозволив TikTok продовжити роботу в країні

Новини

Федеральний суд Канади скасував урядову заборону на роботу представництва китайської соціальної мережі TikTok у країні.

Про це повідомляє Reuters.

Суддя скасував указ уряду, виданий у 2024 році, який змусив компанію припинити діяльність у Канаді, і зобов’язав переглянути це рішення. Аргументацію свого рішення суд не навів.

У 2024 році уряд Канади наказав TikTok згорнути роботу представництва, посилаючись на «конкретні загрози національній безпеці». При цьому сам застосунок не блокували, оскільки заборона стосувалася лише діяльності компанії в країні.

Ще у 2023 році співробітникам уряду Канади заборонили використовувати TikTok на робочих пристроях через ризики витоку даних. Аналогічне рішення ухвалила Європейська комісія.

Водночас уряд Канади наголошував, що не обмежує доступ канадців до TikTok і не забороняє створювати контент, а використання платформи залишається особистим вибором кожного користувача.

Канада та інші країни уважно перевіряють діяльність TikTok через побоювання, що Китай може використовувати застосунок, щоб збирати персональні дані користувачів або просувати власні інтереси.

TikTok належить китайській компанії ByteDance Ltd. У вересні минулого року компанія погодилася посилити заходи із захисту дітей на канадському сайті та в застосунку. Таке рішення ухвалили після розслідування, яке показало, що попередні механізми обмеження доступу дітей і захисту персональних даних були недостатніми.