Зеленський анонсував тристоронню зустріч американської, української та російської делегацій в ОАЕ. Головні заяви президента в Давосі

Новини

Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що вже найближчими днями відбудеться тристороння зустріч американської, української та російської делегацій в Обʼєднаних Арабських Еміратах.

Про це він сказав 22 січня у виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Оновлено 19:00. Після виступу в Давосі Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами та розкрив нові деталі переговорного процесу. Він повідомив, що документ про гарантії безпеки США для України вже готовий, але його підпишуть лише після завершення війни. За словами президента, далі угоду мають ратифікувати Конгрес США та Верховна Рада.

Зеленський також підтвердив готовність України до тристоронніх переговорів за участі США та Росії, якщо такий формат реально наближатиме мир. Водночас він наголосив, що Україна не приєднається до жодних міжнародних ініціатив разом з Росією чи Білоруссю до завершення війни. Зокрема, Київ отримав запрошення до «Ради миру» Дональда Трампа, але розглядає можливу участь лише після припинення бойових дій.

Президент додав, що Росія виснажується, але Володимир Путін наразі не зацікавлений у завершенні війни. На його думку, саме Дональд Трамп може донести до Кремля необхідність припинення бойових дій. Зеленський також заявив, що Україна готова до компромісів заради миру, але лише взаємних і таких, що не підривають безпеку держави.

Під час виступу Зеленський уточнив, що тристоронні переговори в ОАЕ заплановані на завтра і післязавтра. Він охарактеризував їх як «останню, найскладнішу ділянку шляху» і наголосив, що мирні домовленості потребують не заяв, а конкретних рішень і дій.

Водночас президент різко розкритикував європейських лідерів за втрату стратегічного фокусу. За його словами, увага багатьох політиків прикута до теми Гренландії, тоді як війна Росії проти України й загрози для всієї Європи залишаються без адекватної відповіді. Він зазначив, що Європа ніби чекає, поки США змінять свою позицію, замість того щоб діяти самостійно.

Зеленський заявив, що Європа досі спирається на віру в автоматичну реакцію НАТО, хоча Альянс ніколи не проходив повномасштабного випробування. Він прямо запитав, хто реально відреагує, якщо Росія атакує Литву або Польщу.

Президент також розкритикував символічні кроки у сфері безпеки, зокрема ідею відправити обмежений контингент до Гренландії. За його словами, такі рішення не посилають жодного стримувального сигналу ані Росії, ані Китаю. Водночас він зазначив, що Україна знає, як діяти в разі появи російських військових кораблів біля Гренландії, нагадавши про ситуацію поблизу Криму.

Окремо Зеленський звернув увагу на бездіяльність міжнародної спільноти щодо протестів в Ірані та подій в Білорусі у 2020 році. Він заявив, що відсутність своєчасної підтримки призвела до масових убивств і зміцнення авторитарних режимів, а сьогодні російські ракети, розміщені в Білорусі, здатні досягти більшості європейських столиць.

Говорячи про санкції, президент наголосив, що російська нафта, яку перевозять уздовж берегів Європи, напряму фінансує війну проти України. Він запитав, чому США можуть зупиняти танкери тіньового флоту і конфісковувати нафту, а Європа — ні. На його думку, ці ресурси потрібно вилучати та використовувати для захисту європейських громадян.

Зеленський також підкреслив, що Росія здатна виробляти ракети лише тому, що зберігає доступ до критичних компонентів з різних країн, зокрема з Європи, США та Азії. Без перекриття цих каналів, за його словами, жодні санкції не зупинять війну.

Президент заявив, що Росія цілеспрямовано атакує українську енергетичну та цивільну інфраструктуру, намагаючись залишити країну без світла і тепла в умовах морозів. Дорогі ракети, наголосив він, використовують не на фронті, а проти лікарень, дитсадків і житлових будинків.

За його словами, Україна вже виробляє майже тисячу дронів-перехоплювачів на день, однак цього поки недостатньо, щоб повністю захистити небо.

Зеленський також запитв, чому світ уникає рішучих дій, хоча координати російських заводів із виробництва ракет і дронів добре відомі. Він застеріг, що ці підприємства сьогодні атакують Україну, а завтра можуть становити загрозу для країн НАТО.

Зеленський також різко розкритикував проросійських політиків у Європі, зокрема прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. За його словами, сили, які намагаються зруйнувати Європу, не втрачають жодного дня і діють вільно, зокрема й усередині самого Євросоюзу. Президент наголосив, що кожен «Віктор», який живе за рахунок європейських грошей і водночас намагається продати європейські інтереси, заслуговує на жорстку політичну відповідь.

Окремо Зеленський навів реальні, за його словами, дані про втрати російської армії. Він заявив, що Росія втрачає майже 35 тисяч військових убитими щомісяця, тоді як рік тому ця цифра становила приблизно 14 тисяч. За словами президента, щомісяця Росія мобілізує орієнтовно 43 тисячі людей, але 10—15% з них тікають, ще частина зазнає поранень, через що армія фактично перестала зростати. Зеленський підкреслив, що це результат роботи українських дронних підрозділів і розвитку безпілотних технологій.

На завершення президент заявив, що Європа досі часто сприймається як географія або традиція, а не як реальна політична і безпекова сила. Він підкреслив, що новий світовий порядок неможливо побудувати словами — його створюють лише конкретні дії.

Зеленський наголосив, що незалежність України важлива для всієї Європи, адже вже завтра їй може знадобитися захищати власний спосіб життя. Його промову учасники форуму зустріли стоячою овацією.