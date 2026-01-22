Українські військові завдали ударів по нафтовому терміналу росіян та інших обʼєктах

Новини

У ніч на 22 січня українські військові завдали ударів по нафтовому терміналу росіян «Таманьнафтогаз», ППО росіян та інших обʼєктах.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Нафтовий термінал розташований у населеному пункті Волна Краснодарського краю РФ — він залучений до забезпечення російської армії. Зафіксовані влучання в ціль, вибухи та пожежа.

Також українські військові атакували низку об’єктів Росії в тимчасово окупованому Криму. Зафіксовані влучання в радіолокаційну станцію 59Н6-Е «Противник-ГЕ» у Лібкнехтівці, радіолокаційні станції 55Ж6 «Небо-У» у місті Євпаторія та Русаківці.

Крім того, ударів наші військові завдали по складу зберігання БпЛА на території тимчасово окупованої Херсонщини, командно-спостережному пункту роти 76 десантно-штурмової дивізії та зосередженню російських військових зі складу 74 окремої мотострілецької бригади у Селидовому на тимчасово окупованій території Донецької області.

У Дебальцевому на Донеччині уточнили результати атаки на склад боєприпасів 101 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення Росії — підтвердилося завдання удару по складу з подальшою масштабною детонацією.