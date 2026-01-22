Вночі росіяни запустили по Україні майже сотню дронів. Постраждали Дніпропетровщина і Запоріжжя

Новини

У ніч проти 22 січня росіяни запустили по Україні 94 ударних дрони.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО збила 80 безпілотників. 10 дронів влучили в 10 місцях, ще в чотирьох — впали уламки.

Найбільше постраждала Дніпропетровщина. Поранені дві жінки: 82-річна у Васильківській громаді Синельниківщини та 70-річна у Кривому Розі. Пошкоджені будинки.

У приватному секторі Запоріжжя окупанти поранили чоловіка.