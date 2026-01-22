Вночі росіяни запустили по Україні майже сотню дронів. Постраждали Дніпропетровщина і Запоріжжя
- Олександр Булін
У ніч проти 22 січня росіяни запустили по Україні 94 ударних дрони.
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
Українська ППО збила 80 безпілотників. 10 дронів влучили в 10 місцях, ще в чотирьох — впали уламки.
Найбільше постраждала Дніпропетровщина. Поранені дві жінки: 82-річна у Васильківській громаді Синельниківщини та 70-річна у Кривому Розі. Пошкоджені будинки.
У приватному секторі Запоріжжя окупанти поранили чоловіка.