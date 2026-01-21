Під час роботи загинув колишній керівник «Укренерго» Олексій Брехт

Новини

Під час виконання професійних обовʼязків загинув екскерівник «Укренерго» Олексій Брехт. Йому було 47 років.

Про це повідомили в Міненерго.

Брехт закінчив Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського за спеціальністю «Електричні станції». Професійний шлях розпочав 1999 року на Київській ГАЕС. Протягом 2011—2016 років обіймав керівні посади в компанії, де курував технічну політику, питання євроінтеграції та стратегічного розвитку мереж.

Після звільнення Володимира Кудрицького з посади очільника «Укренерго» у вересні 2024 року наглядова рада компанії призначила Брехта виконувачем обов’язків голови правління «Укренерго», він працював на цій посаді у 2024—2025 роках.

Значний управлінський досвід здобув на посаді керівника служби перспективного розвитку Центральної енергосистеми «Укренерго», де опікувався питаннями планування та розвитку основної мережі.

Також він займався приєднанням електроустановок до електричних мереж. Окрім цього, мав практичний досвід роботи диспетчером і керівником диспетчерської служби. За даними джерел «Економічної правди», Брехт загинув від удару струмом на одній з підстанцій «Укренерго».