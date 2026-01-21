Колишнього прем’єра Південної Кореї засудили до 23 років ув’язнення у справі про воєнний стан

Новини

Getty Images / «Бабель»

Суд у Південній Кореї виніс вирок колишньому прем’єр-міністру Хан Док Су, призначивши йому 23 роки позбавлення волі у справі про незаконне оголошення воєнного стану.

Про це повідомляє південнокорейський мовник Yonhap.

Центральний районний суд Сеулу визнав Хана винним у підбурюванні до повстання, участі в ньому та наданні неправдивих свідчень. Спеціальна прокуратура просила для експосадовця 15 років ув’язнення, однак суд ухвалив жорсткіше покарання.

Суд дійшов висновку, що Хан відіграв важливу роль у підготовці указу про воєнний стан, запропонувавши тодішньому президентові Юн Сок Йолю скликати засідання уряду перед його оголошенням.

За даними суду, ексглава уряду не висловив заперечень проти цього рішення та, ймовірно, закликав міністра внутрішніх справ виконати наказ президента — зокрема припинити постачання електроенергії та води для медіа, критичних до влади.

Суддя зазначив, що хоча під час подій 3 грудня 2024 року ніхто не загинув і воєнний стан проіснував лише кілька годин, його припинення стало можливим завдяки опору громадян, які без зброї протистояли військовим і захищали будівлю парламенту.

Хан став першим членом колишнього уряду Юн Сок Йоля, якого також засудили у справі про воєнний стан. Йому інкримінують зловживання владою, порушення виборчого законодавства та інші злочини.