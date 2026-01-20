Україна готує технологічний прорив, який дозволить їй зупинити Росію в небі. Світові медіа про війну 20 січня

Новини

«Бабель»

У Києві ніч, лютий мороз і комендантська година. Люди поспішають до домівок або пунктів обігріву, бо після масованих російських ударів частина міста залишилась без тепла і світла. Так описує ситуацію у столиці оглядач The Washington Post Девід Ігнатіус і зазначає, що саме це і є метою Путіна — бити по енергетиці, щоб заморити країну холодом. Трамп теж іноді публічно говорить так, ніби поразка України неминуча і Київ має поступитися територіями. Але після розмови з новим міністром оборони Михайлом Федоровим та іншими високопосадовцями в Києві автор колонки переконаний у протилежному: Україна незабаром розгорне нове покоління вітчизняних ракет-перехоплювачів ППО на базі штучного інтелекту, що дозволить їй воювати «нескінченно довго».

«У нас є чіткий план, як зупинити Росію в небі», — сказав Федоров на зустрічі в Міноборони. А за кілька хвилин по тому підписав угоду з американською компанією Palantir, що розробляє оборонне програмне забезпечення, про створення удосконаленої «кімнати даних» (Dataroom) зі штучним інтелектом. Вона використовуватиме мільйони бітів даних датчиків і зображень, які Україна зібрала за чотири роки війни, для навчання систем ШІ. Ці системи зможуть передбачати російські атаки, а потім направляти дешеві автономні перехоплювачі, щоб їх зупиняти, пояснює оглядач. Автор колонки подорожував до України разом з віцепрезидентом Palantir Луїсом Мослі, який з 2022 року допомагає Україні вести «алгоритмічну війну». Якщо Dataroom запрацює, за шість місяців Україна матиме основу загальнонаціональної автономної ППО, яка нарешті зможе захистити українські міста від російських атак, зауважує Девід Ігнатіус. І додає, що у відчайдушній спробі стримати Росію Україна створила, ймовірно, найінноваційніший у світі сектор оборонних технологій.

Уособленням проєкту Dataroom є Михайло Федоров, зазначає автор колонки й описує його як «типового айтішника» на вигляд — у простому світшоті. Та саме Федоров у 2022 році переконав Володимира Зеленського звернутися по допомогу до компаній Palantir і Starlink та започаткував «Армію дронів», підкреслює Ігнатіус. Ще одним послідовним прихильником використання технологій він називає генерал-лейтенанта Кирила Буданова, нового керівника Офісу президента України. Саме ця технологічна обізнаність, на думку автора колонки, є однією з головних причин, чому Україна витримала натиск значно більшої й потужнішої Росії. Путін не хоче йти на поступки, бо досі вважає, що може перемогти. Однак нова мережа протиповітряної оборони України на основі штучного інтелекту зробить це менш імовірним, підсумовує Девід Ігнатіус.

