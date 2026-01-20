У Польщі засудили чоловіка, який напав на трьох українських підлітків, почувши, що вони говорять рідною мовою

Новини

У вівторок, 20 січня, польський суд оголосив вирок 41-річному Маріушу В. за те, що він напав на трьох 14-річних підлітків, які розмовляли українською мовою, через їхню національність. Він проведе за ґратами сім місяців.

Про це повідомляє польське видання TVN24.

Там зазначили, що кілька років тому чоловік уже був засуджений за подібні злочини.

Інцидент стався 11 травня 2025 року в польському місті Тарнув. Чоловік, який перебував у стані алкогольного спʼяніння почув, що підлітки — Елеонора С., Данило С. та Ярослав П. — розмовляють українською, почав лаятися на них і вдарив дівчину.

Прокуратура визнала, що цей вчинок мав хуліганський характер, а Маріуш В. діяв «в умовах рецидиву».

Суд також заборонив на три роки йому наближатися та контактувати з потерпілими і присудив компенсацію — три тисячі злотих для Елеонори С. та по дві тисячі для хлопців.