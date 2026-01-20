Росія атакувала Запоріжжя дронами: загинули троє людей, без електрики залишилися 1 500 домівок
- Юлія Завадська
-
Запорізька ОВА / Telegram
Увечері вівторка, 20 січня, російські дрони атакували Запоріжжя. Внаслідок удару загинули троє жителів міста.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, від атаки загинуло подружжя: 48-річний чоловік і 43-річна жінка, а також їхній 57-річний сусід.
Крім того, у місті пошкоджені щонайменше шість приватних будинків, три автомобілі повністю згоріли. Через удар майже 1 500 абонентів залишилися без електропостачання.