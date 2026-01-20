«Наша ціль — вбивати 50 тисяч росіян на місяць». Головне зі спілкування міністра оборони Федорова з журналістами

Новини

Михайло Федоров/Telegram

Новий міністр оборони України Михайло Федоров поспілкувався з журналістами і розповів про пріоритети на новій посаді. Ось що він сказав.

Про цілі у війні

Президент Володимир Зеленський поставив чітке завдання — побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні й кіберудари по ворогу та його економіці. Зробити ціну війни для Росії такою, яку вона не зможе потягнути, і тим самим примусити до миру силою.

Дипломати займаються власним треком, але паралельно ми повинні робити своє. Є ключові етапи, які приведуть до цього.

Перший — перебудова менеджменту. Ми хочемо змінити парадигму, що Міноборони — це лише закупівлі та забезпечення. Це робота цивільного нагляду й координації. Нам потрібен правильний діалог, правильна синхронізація.

Потрібно ставити правильні завдання. Система, у якої їх немає, починає хворіти. Менеджмент має будуватися навколо тих, хто здатен досягати визначених цілей. Якщо люди не показують вимірюваних результатів, вони не можуть залишатися в системі.

Друга стратегічна ціль — убивати 50 тисяч росіян на місяць. Минулого місяця вбили 35 тисяч — усі ці втрати верифіковані на відео. Якщо досягнемо показника в 50 тисяч — побачимо, що буде з ворогом. Вони сприймають людей як ресурс, проблеми з яким уже очевидні.

Про призначення на посаду голови Міноборони

Я вже пройшов усю «штатку» Міноборони. Ми дуже добре розуміємо структуру видатків Міністерства і дефіцит на цей рік. Але завдяки якісним даним чітко розуміємо, куди витрачають гроші і де можна економити. Ми маємо весь необхідний досвід, щоб змінити правила гри.

Які результати вже є

У нас є троє консультантів: це дві американські R&D-команди (Center for Strategic and International Studies CSIS та Rand), британський RUSI. Ми також багато спілкуємося з військовими. У нас є система «Армія дронів». Бонус — система «єБали», яка надає якісні дані з поля бою.

Ми розуміємо, скільки кожен підрозділ уражає живої сили та техніки, на яку глибину, яка зброя ефективна в бойових умовах. У нас великий бекграунд військових проєктів, які ми реалізували.

У нас є власний бойовий підрозділ, який безпосередньо бере участь у боях. Ми знаємо про війну з поля бою, а не з кабінетів. Але війна — це не лише бойові дії, це також менеджмент, логістика, постачання, когнітивна війна.

Ще в лютому минулого року ми почали займатися перехоплювачами. І навіть зробили формат R&D в режимі реального часу: на Чернігівському рубежі допустили всі компанії, які робили перехоплювачі, і платили їм по $20 тисяч за кожний збитий «шахед». Вони почали розвиватися, а гроші «ходили» за збитим «шахедом».

Тоді в це ніхто не вірив. Але вже цього місяця 40 тисяч перехоплювачів постачать у військо.

Ми відкривали ринки дронів, ракет, РЕБів та боєприпасів, підняли маржинальність для компаній, запустили Brave1, який сьогодні є найбільшим ангельським інвестором в український defense tech. Маркетплейс Brave1 — ще один геймченджер війни. Також ми багато займаємося Starlink.

Про роботу з партнерами

Будемо посилювати співпрацю на всіх рівнях, шукати додаткове фінансування та пропонувати свою цінність. Активніше інтегруватимемо партнерів у проєкти.

Ми побудуємо систему, на якій партнери зможуть навчати свої софтові продукти, використовуючи наші дані з фронту. Ми побудуємо дата-полігон для тренування їхніх AI-моделей.

Насправді партнери вже надають нам суттєву підтримку, однак ключовим залишається питання організації — і саме над ним ми працюватимемо. Ми не розраховуємо, що нас хтось урятує: робимо ставку на власні сили. Якщо зупинимо ворога в небі та на землі й завдамо нищівного удару по його економіці, у нас є всі шанси завершити цю війну.

Про заміну китайських дронів Mavic

Уже цього місяця тестуємо певне рішення для заміни цих дронів. У нас буде свій аналог Mavic — камера та сама, але дистанція польоту більша. Потрібно розвивати цей напрям.

Про математику війни

Завдяки єБалам ми повністю розуміємо, що відбувається з дронами. Незабаром запустимо революційний проєкт Mission control — кожен екіпаж вноситиме в систему тип БпЛА, куди він летить, з якого місця тощо.

Завдяки Mission control ми закриємо весь цикл по дронах: закупівля, поставки та використання на полі бою. За єБалами ми зараз бачимо лише звіти про виконання завдань, тоді як нам важливо мати повну картину — із результатами та накопиченим досвідом. Над функціоналом Mission control ми працювали два роки. А наступний крок — запуск Mission control для артилерії.

Дуже важливо, що ми почали все системно рахувати. Незабаром матимемо повну інформацію по екіпажах дронів: керівників, їхні щомісячні рейтинги, статистику всього корпусу. Нам потрібно бачити всю картину, щоб спростити й пришвидшити ухвалення управлінських рішень.

У нас є департамент математики війни, створений ще у Brave1.

Про російських операторів дронів і створення дроново-штурмових підрозділів у ЗСУ

Наше завдання — вибити російських операторів дронів з поля бою. Сформувати підрозділи, які полюють суто на операторів дронів. Їх уже створюють, але нам треба масштабувати набутий досвід.

Створення дроново-штурмових підрозділів — це важлива ініціатива. У них інша доктрина застосування дронів. Нещодавно Code 9.2. провели унікальну операцію в Купʼянську. Ця тактика працює, тому за дроново-штурмовими підрозділами майбутнє. Ви ще почуєте про них.