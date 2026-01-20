Вночі росіяни здійснили комбіновану атаку по Україні. Основна ціль — Київ

Новини

У ніч проти 20 січня росіяни запустили по Україні 373 повітряні цілі: 339 ударних дронів, 15 крилатих ракет X-101, 18 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-300 та протикорабельну ракету «Циркон».

Про це звітують Повітряні сили.

Українська ППО знешкодила 315 дронів, 13 ракет X-101 і 14 ракет «Іскандер-М»/С-300. Пʼять ракет та 24 ударних безпілотники влучили в 11 місцях, ще в 12 — впали уламки на локаціях. Інформацію щодо 2 ворожих ракет уточнюють.

Президент Володимир Зеленський заявив, що такого результату вдалось досягнути, оскільки за добу до обстрілу Україна отримала необхідні ракети ППО.

Основним напрямком удару стали Київ і Київщина. У столиці через це 5 635 багатоповерхівок залишились без опалення. Майже 80% — це будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня. Лівий берег Києва залишився без водопостачання. Також ввели зміни у роботі червоної лінії метро — поїзди курсують до станції «Дарниця».

У Дніпровському районі столиці постраждала одна жінка — наразі у реанімації. У Бучанському районі області загинув 50-річний чоловік.

У Дніпрі через атаку постраждали дві жінки. Пошкоджені підприємство, об’єкт інфраструктури та багатоповерховий житловий будинок.

Також окупанти атакували обʼєкти енергетики і критичної інфраструктури на Одещині (у місті Чорноморськ дрон влучив у балкон девʼятиповерхівки), Рівненщині і Вінниччині. На Полтавщині є влучання в обʼєкт промисловості, а у Запоріжжі — у господарчу споруду.