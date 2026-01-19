Помер модельєр Валентино Гаравані. Йому було 93 роки

Новини

Getty Images / «Бабель»

У Римі у віці 93 років помер італійський дизайнер Валентино Гаравані, засновник модного дому Valentino.

Про це повідомив Фонд Valentino Garavani.

Гаровані помер у своєму будинку. Прощання з дизайнером відбудеться 21 та 22 січня в приміщенні PM23 на площі Міньянеллі в Римі. Похорон запланували на п’ятницю, 23 січня, у базиліці Санта-Марія-дельї-Анджелі-е-деї-Мартірі.

Кутюр’є народився 1932 року в місті Вогера. Перші його кроки в моді були в Парижі, де він навчався в ательє Жана Дессе та Гі Лароша. Повернувшись до Італії, Валентино відкрив власне ательє в Римі на Віа Кондотті.

Переломним моментом у його кар’єрі став показ 1962 року у флорентійському Палаццо Пітті. Модний дім Valentino, який він заснував разом із Джанкарло Джамметті, швидко здобув світову славу та став улюбленим брендом зірок Голлівуду.