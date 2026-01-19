Успіх Сил оборони на Харківщині забирає в Росії ключову переговорну монету. Світові медіа про російсько-українську війну 19 січня

Новини

«Бабель»

Українські військові активно переслідують окремих російських солдатів, які намагаються прорватися до Купʼянська. Це стало ключовим елементом стратегії, яка допомогла закріпити контроль над містом за останні місяці, йдеться в репортажі The Washington Post. Репортери видання спостерігали за операцією в реальному часі на екранах підземної бази, поки командири та аналітики бригади «Хартія» віддавали накази пілотам дронів, які сиділи в бліндажах на передовій. Російського солдата видав стовп диму — кілька годин тому українські війська знищили решту його екіпажу, коли ті виповзали із закиненого газопроводу в Купʼянську, шукаючи шлях до центру міста. Ближче до обіду останній вцілілий шукав порятунку від січневого морозу. Він зайшов у покинутий будинок і розпалив вогонь, дим одразу потрапив у поле зору дронів, що все ще кружляли над ним. Зрештою один із пілотів наздогнав росіянина, коли той намагався сховатися під деревом. «Є. Готовий!» — вигукнув українець у підвалі, коли бомба з дрона влучила в солдата.

Видання пише, що контрнаступ на північному сході, який триває досі, є одним із небагатьох реальних успіхів Києва на полі бою за останній рік. Військові кажуть, що це доводить здатність України витісняти російські війська за наявності належної зброї та організації. Крім того, Росія могла планувати використати Купʼянськ як розмінну монету на мирних перемовинах — проте Україна вже зірвала ці плани, зауважує WP. Минулого літа, коли Україна зосередила сили на інших ділянках запеклих боїв, зокрема на Донеччині, Росія виявила слабкі місця в обороні Купʼянська. Раптовий наступ заскочив українські війська зненацька, і фронт ледь не обвалився, пише видання. Українські командири, зокрема з кількох відомих бригад, які на той час навіть не перебували в Купʼянську, забили на сполох. Вони попередили вище військове керівництво: місто потрапить в оточення і впаде, якщо негайно не надіслати досвідчене підкріплення. «Якщо ви не дасте нам підрозділи з підготовленими штурмовиками, ми втратимо Купʼянськ», — пригадує майор Юрій Федоренко, командир батальйону «Ахіллес», свою розмову з головнокомандувачем Олександром Сирським. «Ми були на межі втрати міста. Слава Богу, нас почули», — додав Федоренко.

Україна терміново спрямувала туди спеціалізовані підрозділи БпЛА й піхоту, що дозволило перехопити ініціативу, пише видання. Командири бригад і батальйонів, які борються за Купʼянськ, розповідають про місії «знайти та знищити». Вони зачищають центр міста від залишків російських піхотинців (їх там менше за сотню) і блокують підкріплення, що намагається переправитися зі східного берега річки Оскіл. Щодня українські підрозділи Сил безпілотних систем полюють на російських солдатів саме тоді, коли ті виходять із газопроводу, щоб просочитися в місто. За словами українських командирів, росіяни долають під землею до 15 кілометрів. Іноді вони навіть використовують електросамокати, пересуваючись навприсядки, щоб пришвидшити шлях. Деякі солдати виходять із труби з ознаками хімічного отруєння. На відео з дронів, які переглянули журналісти видання, видно тіла російських військових біля виходів із газопроводу та вздовж самої річки. «Це схоже на гру “бий крота”: ми тримаємо молоток, а ці “кроти” постійно висуваються», — каже полковник Максим Голубок, начальник штабу 2 корпусу Національної гвардії, до складу якого входить бригада «Хартія».

The New York Times пише про роль американської інвестиційної компанії BlackRock у розробці плану повоєнного відновлення України, який просуває адміністрація Дональда Трампа. Видання зазначає, що ініціативу подають як аналог «плану Маршалла», однак вона вже викликає занепокоєння в Україні та європейських країнах, бо на початку повномасштабної війни її спроби залучити мільярди на відбудову України зазнали невдачі. Європейські чиновники побоюються, що гроші їхніх урядів можуть перейти під управління приватного американського фонду, а участь у переговорах пов’язаних із Дональдом Трампом осіб, зокрема Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа, підсилює розмови про те, що план відбудови може бути спрямований на вигідні для американського бізнесу напрями, як-от інфраструктура чи мінеральні ресурси, пише NYT.

