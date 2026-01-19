У Іспанії сталася найсмертельніша залізнична аварія за десятиліття: загинули щонайменше 39 людей

Новини

Visegrad 24 / X

Увечері в неділю, 18 січня, на півдні Іспанії швидкісний потяг зійшов із рейок і зіткнувся з іншим поїздом, що рухався назустріч, унаслідок чого загинули щонайменше 39 людей і ще 122 отримали поранення. Аварія сталася поблизу міста Адамус у провінції Кордова.

Про це повідомляє Reuters.

Аварія сталася близько 19:45 за місцевим часом. За даними екстрених служб, 48 постраждалих залишаються в лікарнях, 12 із них — у реанімації.

На борту двох потягів перебували близько 400 пасажирів. Один поїзд, компанії Iryo, прямував із Малаги до Мадриду. Інший, Alvia, рухався у напрямку Уельви. Після сходження з рейок потяг Iryo нахилився, а за приблизно 20 секунд у нього врізався зустрічний поїзд або уламки на колії.

Очевидці розповідають, що вагони перекинулися, всередині почалася паніка, а люди вибиралися через вікна. Рятувальники працювали в складних умовах: до місця аварії вела лише одна вузька дорога, через що каретам швидкої було важко під’їхати.

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте заявив, що кількість загиблих ще може зрости. Причину аварії наразі встановлюють. За попередніми даними, потяг Iryo втратив колесо, яке досі не знайшли.

Після аварії між Мадридом і південними регіонами країни скасували понад 200 рейсів.

Ця аварія стала найсмертельнішою залізничною катастрофою в Іспанії з 2013 року, коли поблизу Сантьяго-де-Компостела зійшов із рейок потяг — тоді загинули 80 людей. Колію на ділянці, де сталася нинішня аварія, повністю оновили у травні минулого року, вклавши у це €700 млн.