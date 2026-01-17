Маск вимагає від OpenAI і Microsoft до $134 млрд через «неправомірні прибутки»

Новини

Найзаможніша людина світу Ілон Маск подав до суду на OpenAI і Microsoft, вимагаючи до $134 мільярдів компенсації. Він стверджує, що заслуговує на частину «неправомірних прибутків», оскільки був одним із перших інвесторів у ШІ-стартап.

Про це пише Reuters.

У судовому позові Маск зазначає: його внески на $38 мільйонів становили 60% початкового капіталу OpenAI, а також він допоміг залучити перших співробітників, налагодити контакти й надати стартапу авторитет.

Завдяки цим внескам OpenAI нібито отримала від $65,5 до $109,4 мільярда, а Microsoft — від $13,3 до $25,1 мільярда. Маск стверджує, що після реструктуризації OpenAI порушила свою місію, перетворившись на комерційну компанію.

Він також планує вимагати всіляких можливих штрафів та інших санкцій, включно з потенційним судовим розпорядженням, якщо компанії визнають винними.

OpenAI назвала позов «безпідставним» і частиною «кампанії з переслідування» Маска, а адвокат Microsoft заявив, що доказів того, що компанія «сприяла OpenAI», немає. Обидві компанії вже оскаржили оцінку збитків Маска, критикуючи методи його фінансового експерта як «непідтверджені».