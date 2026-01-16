У Києві таксі дозволили працювати в комендантську годину

Новини

Victor Xok / Unsplash

Онлайн-сервіси таксі Uklon і Bolt тепер працюватимуть у Києві і в комендантську годину.

Про це повідомили пресслужби Bolt і Uklon.

Там кажуть, що узгодили таке рішення з міською владою. Цілодобову роботу сервіси розпочнуть з 00:00 17 січня.

Водночас киян закликали використовувати нічні поїздки лише за нагальної потреби.

«Ми поруч, щоб допомогти доїхати до тепла, дістатися до Пунктів незламності, місць обігріву чи туди, де є світло та зв’язок, вчасно дістатися до лікарні, отримати доставку їжі, ліків чи необхідних речей», — йдеться в повідомленні Bolt.

16 січня Кабінет міністрів ухвалив зміни, які дозволяють регіонам вводити гнучкі правила комендантської години на період дії надзвичайної ситуації в енергетиці. Спершу зміни планують запровадити в Києві.

Бізнесу, який офіційно виконує функції Пунктів незламності, можна буде працювати цілодобово. Туди громадяни можуть приходити й приїжджати на своїх автівках вночі без спеціальних перепусток.

Рішення щодо руху громадського транспорту і таксі має ухвалювати місцева влада з урахуванням безпекової ситуації в регіоні.