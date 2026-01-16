Фінляндія виділила Україні €98 млн військової допомоги, а Німеччина — €60 млн на підтримку енергетики (доповнено)

Новини

Фінляндія та Німеччина виділяють нові пакети допомоги для України.

Про допомогу від Фінляндії 16 січня повідомив міністр оборони країни Антті Гяккянен.

Вартість 31-го пакета допомоги становить €98 мільйонів. Його сформували за прискореним графіком.

Вміст і терміни доставки не розголошують з міркувань безпеки, але голова фінського Міноборони зазначає, що допомога відповідає «найбільш критичним потребам України на цей момент». Також там врахували ресурси Збройних сил своєї країни.

Загалом Фінляндія з початку повномасштабної війни надала Україні військової допомоги на понад €3 мільярди.

Крім того, про нову допомогу для України 16 січня оголосила і Німеччина, повідомив голова МЗС Андрій Сибіга. Гроші спрямують на енергетичну підтримку України взимку — зокрема, зміцнення систем опалення, особливо для прифронтових регіонів.