FT: ЄС готує план «полегшеного вступу» для України. Що він передбачає

Новини

Reuters / «Бабель»

Європейський Союз обговорює нову модель «полегшеного членства», яка може дозволити Україні швидше приєднатися до ЄС у межах потенційної мирної угоди, але без повного обсягу прав, які мають нинішні держави-члени.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, спочатку Україна не матиме повноцінного права голосу на самітах лідерів і міністерських зустрічах. Київ отримає поступовий доступ до частин єдиного ринку блоку, його сільськогосподарських субсидій та внутрішнього фінансування розвитку.

«Надзвичайні часи вимагають надзвичайних заходів. Ми не підриваємо розширення. Ми розширюємо концепцію розширення. Правила були написані понад 30 років тому. І вони повинні бути більш гнучкими. Це момент, який трапляється раз на покоління, і ми маємо ним скористатися», — сказав один з високопоставлених дипломатів ЄС.

У Єврокомісії розуміють, що президент України Володимир Зеленський зможе погодитися на складні аспекти можливої мирної угоди лише в тому випадку, якщо Україна зможе приєднатися до блоку.

Але дипломати з країн-членів ЄС побоюються, що це негативно вплине на майбутню стабільність блоку, знецінить значення членства й обурить інші країни-кандидати.

«Це пастка, розставлена Путіним і Трампом, і ми потрапляємо в неї», — сказав один з них.

Велика група чинних членів ЄС, хоча і прагне підтримати Україну, категорично проти будь-яких заходів, які могли б створити лазівки в правилах або встановити дворівневу систему членства.

Інші чиновники заявили, що будь-які кроки з метою корегування процесу розширення також порушать амбіції інших кандидатів на вступ і породять ширші питання щодо взаємодії ЄС зі своїми близькими сусідами.