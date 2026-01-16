TikTok незабаром почне перевіряти вік користувачів у Європі

Новини

TikTok почне впроваджувати нову технологію визначення віку по всій Європі вже найближчими тижнями.

Про це компанія повідомила агентству Reuters.

Ця технологія — продовження річного пілотного проєкту в Європі. Вона аналізує інформацію профілю, опубліковані відео і поведінкові сигнали, щоб спрогнозувати, чи може акаунт належати неповнолітньому.

Акаунти, які система позначить як потенційно «дитячі», перевірятимуть спеціалізовані модератори, а не блокуватимуть автоматично, зазначили в TikTok.

У TikTok раніше зазначали, що попри масштабні зусилля у світі досі немає загальноприйнятого способу підтвердження віку з одночасним збереженням приватності. Для оскарження блокувань компанія використовуватиме технологію оцінки віку за обличчям від сервісу перевірки Yoti, а також перевірки за кредитними картками й документами, виданими державою.

Як у світі намагаються контролювати доступ дітей до соцмереж

Запуск нового функціоналу TikTok відбувається на тлі пильної уваги європейських регуляторів до того, як платформи перевіряють вік користувачів. Чинні підходи критикують або за неефективність, або за надмірне втручання в приватність.

Торік Австралія запровадила першу у світі заборону на користування соцмережами для дітей до 16 років. Водночас Європейський парламент просуває ідею вікових обмежень для соцмереж, а Данія хоче заборонити їх для дітей до 15 років.