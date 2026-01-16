Росія атакувала Україну 76 ударними дронами. Скільки збила ППО

Новини

У ніч на 16 січня росіяни атакували Україну 76 ударними дронами Shahed, «Гербера», «Італмас» та інших типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Дрони летіли з Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також з тимчасово окупованого Донецька — майже 50 з них Shahed. Українським військовим вдалося знешкодити 53 дрони.

Повітряний простір обороняли авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовані 19 влучань по 9 обʼєктах, уламки впали ще на одній локації.

У Криворізькому районі росіяни атакували FPV-дроном Зеленодольську громаду, пошкоджені приватний будинок і гараж. Минулося без втрат, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа. У Нікопольському районі ворог атакував з артилерії та FPV-дроном Нікополь та Покровську громаду. Вночі в області збили 5 ворожих цілей.

Також у ніч проти 16 січня російські БпЛА атакували житловий сектор в одному з населених пунктів Шосткинської громади на Сумщині. Виникла масштабна пожежа: горіли два житлові будинки та господарська будівля, повідомили в ДСНС.

На Житомирщині російські війська завдали удару по обʼєктах критичної інфраструктури в Коростенському районі. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники, заявили в ДСНС.