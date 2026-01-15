Війна слів між Володимиром Зеленським та Віталієм Кличком говорить про політичну нестабільність у країні. Світові медіа про війну 15 січня

Новини

«Бабель»

У Києві зараз триває своєрідна «крижана лотерея»: мешканці можуть отримувати або електроенергію, або тепло, або воду — та майже ніколи всі три послуги одночасно, пише The Washington Post. Для Олега Брагарника, керівника ремонтної бригади ДТЕК, робота не припиняється. Після перших атак у п’ятницю його команда працювала майже без перерви кілька днів, чергуючи довгі зміни, щоб відновити пошкоджені комунікації по всьому місту. Він сказав, що робота не зупинилася навіть тоді, коли кружляли дрони й падали ракети. «Дрони літали над нашими головами — вони вибухали, їх збивали, і вони падали неподалік», — розповів чоловік. І додав, що росіяни постійно атакують одні й ті ж місця: одна лінія електропередачі була пошкоджена вже п’ять разів цієї зими. У середу команда Брагарника з восьми людей відремонтувала кабель після перевантаження. Після п’яти днів інтенсивної роботи ситуація почала покращуватися. Він зазначив: «Сьогодні буде моя перша нормальна восьмигодинна зміна».

Водночас The Washington Post згадує політичну боротьбу між Володимиром Зеленським та Віталієм Кличком на тлі ситуації в Києві і зазначає, що війна слів підкреслює політичну нестабільність у країні. Оскільки адміністрація Зеленського, ослаблена звинуваченнями в корупції, схоже, намагається заробити очки проти своїх політичних опонентів, пише WP. Про це також йдеться у репортажі The New York Times з Києва. Російські удари відродили побоювання, що українці можуть повстати один проти одного на тлі труднощів, зазначає NYT і називає президента України та мера Києва давніми суперниками.

Крім цього, видання пише, що Росія хоче зробити Київ непридатним для життя, підірвати моральний дух населення та змусити уряд піти на поступки в мирних переговорах за посередництва адміністрації Трампа. Цього вівторка Київ, який зазвичай споживає близько двох тисяч мегават електроенергії, виживав менш ніж на десяту частину цієї кількості, розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він також пояснив, що цієї зими Росія звузила свою увагу саме до Києва, Одеси та Дніпра, щоб, імовірно, ізолювати їх від національної мережі, а потім підірвати їхні електростанції. Залпи повторюються приблизно кожні два тижні, щоб перервати ремонтні роботи. «Вони намагаються вразити райони, де проводяться ремонтні роботи, — розповів Харченко. — У нас багато поранених і загиблих енергетиків».

