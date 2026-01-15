Віцепремʼєр: Комендантську годину в Україні не будуть скасовувати, але можливі винятки

Новини

Getty Images / «Бабель»

Комендантську годину в Україні не скасовують і не переглядають. Однак у разі тривалих відключень світла чи тепла можливі винятки.

Про це повідомив віцепремʼєр Олексій Кулеба.

За його словами, точкові винятки можуть застосувати, щоб:

забезпечити роботу обʼєктів критичної інфраструктури;

дати людям безпечно дістатися до Пунктів незламності (як до укриттів);

підтримати роботу закладів, що офіційно виконують функцію Пунктів незламності.

Такі рішення можливі лише за участі військового командування і Рад оборони та лише там, де дозволяє безпекова ситуація.

Напередодні, 14 січня, президент Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду переглянути правила комендантської години на час надзвичайно холодної погоди. За його словами, це мають зробити, щоб люди мали більше можливостей користуватися Пунктами підтримки, а бізнес — планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі.