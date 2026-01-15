Екіпаж МКС достроково повернувся на Землю через проблеми зі здоров’ям одного з астронавтів

Новини

NASA

У четвер, 15 січня, екіпаж Міжнародної космічної станції (МКС) достроково повернувся на Землю — це сталося вперше в історії МКС з медичних причин.

Про це повідомляє Space.

Капсула SpaceX Crew Dragon з чотирма астронавтами приводнилася в Тихому океані біля узбережжя Сан-Дієго о 03:41 за східним часом США. На Землю повернулися астронавти NASA Майк Фінк і Зена Кардман, японський астронавт Кімія Юї та російський космонавт Олег Платонов.

NASA

Екіпаж планував залишатися на орбіті ще близько місяця, однак NASA вирішило завершити місію раніше через проблеми зі здоров’ям одного з членів команди. Агентство не розкриває, про кого йдеться, але запевняє, що стан астронавта стабільний і ситуація не була екстреною.

За словами керівника NASA Джареда Айзекмана, рішення повернути екіпаж ухвалили, бо на МКС немає можливостей для повноцінної діагностики та лікування. Місія Crew-11 тривала 167 днів, з яких 165 астронавти провели на станції.

Після їхнього відльоту на МКС залишилися троє членів екіпажу — американець Крістофер Вільямс і двоє російських космонавтів. Наступна місія SpaceX Crew-12 має стартувати орієнтовно 15 лютого.