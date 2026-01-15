Екіпаж МКС достроково повернувся на Землю через проблеми зі здоров’ям одного з астронавтів
Юлія Завадська
NASA
У четвер, 15 січня, екіпаж Міжнародної космічної станції (МКС) достроково повернувся на Землю — це сталося вперше в історії МКС з медичних причин.
Про це повідомляє Space.
Капсула SpaceX Crew Dragon з чотирма астронавтами приводнилася в Тихому океані біля узбережжя Сан-Дієго о 03:41 за східним часом США. На Землю повернулися астронавти NASA Майк Фінк і Зена Кардман, японський астронавт Кімія Юї та російський космонавт Олег Платонов.
Екіпаж планував залишатися на орбіті ще близько місяця, однак NASA вирішило завершити місію раніше через проблеми зі здоров’ям одного з членів команди. Агентство не розкриває, про кого йдеться, але запевняє, що стан астронавта стабільний і ситуація не була екстреною.
За словами керівника NASA Джареда Айзекмана, рішення повернути екіпаж ухвалили, бо на МКС немає можливостей для повноцінної діагностики та лікування. Місія Crew-11 тривала 167 днів, з яких 165 астронавти провели на станції.
Після їхнього відльоту на МКС залишилися троє членів екіпажу — американець Крістофер Вільямс і двоє російських космонавтів. Наступна місія SpaceX Crew-12 має стартувати орієнтовно 15 лютого.
- Crew-11 стартувала до МКС 1 серпня 2025 року. Це був перший космічний політ для Зени Кардман і Олега Платонова. Попри понад 25 років безперервної роботи МКС, раніше жодну місію станції не скорочували через стан здоров’я астронавтів.