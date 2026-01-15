З початку опалювального сезону росіяни завдали 256 ударів по енергетиці України

Новини

Getty Images

Служба безпеки України заявляє, що з початку цього опалювального сезону Росія здійснила 256 повітряних атак на енергетичні обʼєкти та системи теплопостачання України.

Про це повідомляє СБУ.

Серед атакованих об’єктів — 11 гідроелектростанцій, 45 великих теплоелектроцентралей. Також було 49 точкових ударів по ТЕЦ і 151 по електропідстанціях у різних регіонах. Для атак використовували десятки дронів «Герань» і Shahed та ракет «Іскандер», «Калібр», Х-101, Х-69.

Кожна з цих атак мала комбінований характер і здійснювалася з використанням десятків російських дронів і ракет.

Найбільше постраждали Київ та Київська, Харківська, Одеська, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська і Чернігівська області. Удари в період морозів призвели до масштабних відключень світла і тепла та порушень водопостачання в оселях мільйонів людей.

СБУ кваліфікує ці дії як злочини проти людяності, бо вони свідомо створюють небезпечні умови для життя людей. Слідчі збирають докази на місцях кожного удару, щоб усі причетні понесли покарання.

Однією з особливостей статті щодо злочинів проти людяності є те, що вона визначає цю категорію обстрілів як злочини міжнародного характеру, за які передбачена жорстка відповідальність як в українських, так і в закордонних судах.